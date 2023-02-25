Matheus Batista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Batista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Batista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Batista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Batista 16 Haziran 1995 tarihinde Americana şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus dos Santos Batista şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Batista Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LUCK SPORTS yapmaktadır. Matheus Batista, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Batista'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Batista Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Batista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matheus Batista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Batista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2017 yılında Tondela

30 Haziran 2017 yılında Grêmio B

11 Ocak 2018 yılında Tubarão-SC

31 Aralık 2018 yılında Grêmio B

7 Ocak 2019 yılında Tubarão-SC

10 Nisan 2019 yılında SJK Seinäjoki

31 Aralık 2019 yılında Tubarão-SC

12 Şubat 2020 yılında Novorizontino

21 Ocak 2021 yılında Marcílio Dias

31 Mayıs 2021 yılında Novorizontino

4 Haziran 2021 yılında Esportivo

1 Ocak 2022 yılında Paraná

24 Ocak 2022 yılında Caxias-RS

20 Ekim 2022 yılında Paysandu SC

6 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2023 yılında KF Oriku

Matheus Batista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Batista şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.