Matheus Bidu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Bidu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Bidu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Bidu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Bidu 4 Mayıs 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Lima Beltrão Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Bidu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goldsports yapmaktadır. Matheus Bidu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Bidu'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matheus Bidu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_matheusbidu/

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Matheus Bidu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Bidu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Bidu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Bidu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2022 yılında Guarani

1 Ocak 2023 yılında Corinthians

Matheus Bidu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Bidu şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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