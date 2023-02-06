Matheus Cadorini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Cadorini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Cadorini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Cadorini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Cadorini 1 Eylül 2002 tarihinde Taubaté şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Alfredo Cadorini da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Cadorini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CFA Sports yapmaktadır. Matheus Cadorini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Cadorini'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Cadorini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Cadorini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Cadorini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Cadorini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Inter U20

30 Kasım 2021 yılında GO Audax U20

1 Ocak 2022 yılında Internacional

12 Ağu 2022 yılında Coritiba FC

30 Kasım 2023 yılında Internacional

Matheus Cadorini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Cadorini şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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