Matheus Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Carvalho 11 Mart 1992 tarihinde Niterói şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Thiago de Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Carvalho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 7 Braga Sports yapmaktadır. Matheus Carvalho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Carvalho'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Carvalho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Carvalho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Fluminense

1 Şubat 2013 yılında Joinville-SC

1 Kasım 2013 yılında Fluminense

31 Ocak 2015 yılında Monaco

30 Haziran 2015 yılında Fluminense

8 Şubat 2016 yılında Fort Lauderdale

18 Temmuz 2016 yılında CA Barra

1 Ocak 2017 yılında Paraná

6 Nisan 2018 yılında ABC FC

15 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

5 Aralık 2018 yılında Náutico

21 Ocak 2022 yılında Botafogo-SP

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Matheus Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Carvalho şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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