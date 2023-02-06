Matheus Cavichioli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Cavichioli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matheus Cavichioli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matheus Cavichioli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matheus Cavichioli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Cavichioli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Cavichioli

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Cavichioli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Cavichioli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Cavichioli 27 Temmuz 1986 tarihinde Caçador şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Cavichioli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Cavichioli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HABILIS SPORTS yapmaktadır. Matheus Cavichioli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Matheus Cavichioli'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Cavichioliboyu ve yaşı kaç

Matheus Cavichioli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Cavichioli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Matheus Cavichioli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Cavichioli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2007 yılında Figueirense FC

1 Ağu 2007 yılında Grêmio

1 Eylül 2007 yılında GO Audax

1 Aralık 2007 yılında Grêmio

1 Mayıs 2009 yılında Caxias-RS

1 Ekim 2009 yılında Grêmio

1 Aralık 2009 yılında São José-SP

1 Nisan 2010 yılında Grêmio

1 Mayıs 2010 yılında Caxias-RS

1 Temmuz 2011 yılında Novo Hamburgo

1 Ocak 2012 yılında Sport Recife

1 Ocak 2014 yılında Lajeadense

1 Temmuz 2014 yılında Pelotas-RS

28 Kasım 2014 yılında Veranópolis-RS

1 Mayıs 2015 yılında Farroupilha

27 Aralık 2015 yılında Passo Fundo

31 Mayıs 2016 yılında Novo Hamburgo

10 Mayıs 2017 yılında Juventude

18 Aralık 2018 yılında Oeste FC-SP

10 Ocak 2020 yılında Guarani

10 Ağu 2020 yılında América-MG

Matheus Cavichioli kimdir

Matheus Cavichioli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Cavichioli şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matheus Cavichioli nereli

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