Matheus Davo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Davo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Davo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Davo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Davo 16 Ağu 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Alvarenga de Oliveira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Davo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Matheus Davo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Davo'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matheus Davo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_davooficial/

Haberin Devamı

Matheus Davo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Davo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Davo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Davo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2020 yılında Corinthians

7 Nisan 2021 yılında Guarani

26 Temmuz 2021 yılında Corinthians

5 Ağu 2021 yılında Philadelphia

31 Aralık 2021 yılında Corinthians

21 Ocak 2022 yılında São Bernardo-SP

4 Nisan 2022 yılında Corinthians

7 Nisan 2022 yılında EC Bahia

31 Aralık 2022 yılında Corinthians

11 Ocak 2023 yılında Cruzeiro

Matheus Davo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Davo şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.