Matheus Dias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Dias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Dias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Dias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Dias 9 Mayıs 2002 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Dos Santos Dias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Dias Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Matheus Dias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 30 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Dias'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 29 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.

Matheus Dias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Dias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Dias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Dias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2021 yılında Inter U20

31 Aralık 2021 yılında Tombense

1 Şubat 2022 yılında Inter U20

30 Kasım 2022 yılında Internacional

Matheus Dias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Dias şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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