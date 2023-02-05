Matheus Donelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Donelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Donelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Donelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Donelli 17 Mayıs 2002 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Donelli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Donelli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Matheus Donelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Matheus Donelli'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 5 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Matheus Donelli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matheusdonelli/

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Matheus Donelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Donelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Donelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Donelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Corinthians

Matheus Donelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Donelli şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Matheus Donelli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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