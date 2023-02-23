Matheus Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Duarte 12 Mayıs 1995 tarihinde Rio De Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Duarte Rocha şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Duarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Entourage Sports yapmaktadır. Matheus Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matheus Duarte'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matheus Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vila Real

31 Ocak 2020 yılında SC Vila Pouca

1 Temmuz 2020 yılında Lok. Sofia

Matheus Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Duarte şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.