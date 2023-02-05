Matheus Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matheus Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matheus Felipe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matheus Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Felipe

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Felipe 9 Kasım 1998 tarihinde Teresina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Felipe Santos Nascimento şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Felipe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Felipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Felipe'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Matheus Felipeboyu ve yaşı kaç

Matheus Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2021 yılında GE Juventus-SC

6 Nisan 2021 yılında Prudente-SP

8 Nisan 2021 yılında CSA

30 Kasım 2021 yılında Prudente-SP

3 Aralık 2021 yılında Athletico-PR B

1 Ocak 2022 yılında Athletico-PR

Matheus Felipe kimdir

Matheus Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Felipe şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matheus Felipe nereli

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