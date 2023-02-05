Matheus Ferraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Ferraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matheus Ferraz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matheus Ferraz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matheus Ferraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Ferraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Ferraz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Ferraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Ferraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Ferraz 12 Şubat 1985 tarihinde São José do Rio Pardo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Ferraz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Ferraz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Art Sports Management yapmaktadır. Matheus Ferraz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Matheus Ferraz'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Mart 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Ferraz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mferraz03/

Matheus Ferrazboyu ve yaşı kaç

Matheus Ferraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Ferraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Ferraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Ferraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2007 yılında Remo

30 Kasım 2007 yılında América FC-SP

1 Ocak 2008 yılında União São João

1 Mart 2008 yılında Brasiliense FC

31 Mayıs 2008 yılında União São João

1 Haziran 2008 yılında Noroeste-SP

1 Ocak 2010 yılında São Caetano

1 Ocak 2011 yılında Noroeste-SP

1 Haziran 2011 yılında Mirassol-SP

1 Mayıs 2012 yılında Criciúma EC

17 Ocak 2014 yılında FC Tokyo

29 Temmuz 2014 yılında Criciúma EC

1 Eylül 2014 yılında Vitoria-SP

31 Aralık 2014 yılında Boa Esporte

24 Mart 2015 yılında Sport Recife

1 Temmuz 2017 yılında Goiás EC

31 Aralık 2017 yılında Sport Recife

15 Ocak 2018 yılında América-MG

1 Ocak 2019 yılında Fluminense

Matheus Ferraz kimdir

Matheus Ferraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Ferraz şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matheus Ferraz nereli

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