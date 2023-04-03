Matheus Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Goncalves 18 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Gonçalves Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Goncalves Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Matheus Goncalves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Matheus Goncalves'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 18 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.

Matheus Goncalves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://instagram.com/oficialm10_

Matheus Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Matheus Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Goncalves şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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