Matheus Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matheus Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matheus Goncalves 22 Mayıs 2004 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Rodrigues Gonçalves şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matheus Goncalves Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Goncalves'nin SC Farense U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Matheus Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matheus Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Farense U19
Matheus Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matheus Goncalves şuan SC Farense U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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