Matheus Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Jesus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Jesus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Jesus 10 Nisan 1997 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Jesus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Jesus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Matheus Jesus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Jesus'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Jesus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Jesus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matheus Jesus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Jesus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ponte Preta U20

1 Temmuz 2017 yılında Estoril Praia

24 Temmuz 2017 yılında Santos FC

6 Mart 2018 yılında Estoril Praia

7 Mart 2018 yılında Gamba Osaka

10 Ağu 2018 yılında Estoril Praia

31 Ağu 2018 yılında Portimonense

31 Aralık 2018 yılında Estoril Praia

1 Ocak 2019 yılında Oeste FC-SP

8 Mayıs 2019 yılında Estoril Praia

9 Mayıs 2019 yılında Corinthians

31 Aralık 2019 yılında Estoril Praia

1 Ocak 2020 yılında Corinthians

2 Ocak 2020 yılında RB Bragantino

28 Şubat 2021 yılında Corinthians

31 Mart 2021 yılında Juventude

22 Eylül 2021 yılında Corinthians

30 Eylül 2021 yılında Náutico

31 Aralık 2021 yılında Corinthians

20 Ocak 2022 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2023 yılında Corinthians

Matheus Jesus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Jesus şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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