Matheus Jussa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Jussa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Jussa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Jussa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Jussa 22 Mart 1996 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Isaias dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Jussa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PECBOL SPORTS yapmaktadır. Matheus Jussa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Jussa'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matheus Jussa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Jussa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matheus Jussa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Jussa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Vasco U20

1 Ocak 2017 yılında Bonsucesso FC

1 Mayıs 2017 yılında Vasco U20

19 Ocak 2018 yılında São Bernardo-SP

11 Nisan 2018 yılında Botafogo-SP

11 Eylül 2018 yılında São Bernardo-SP

22 Temmuz 2019 yılında Oeste FC-SP

2 Temmuz 2020 yılında Internacional

3 Mart 2021 yılında Oeste FC-SP

5 Mart 2021 yılında Fortaleza

31 Aralık 2021 yılında Oeste FC-SP

21 Ocak 2022 yılında Fortaleza

31 Temmuz 2022 yılında Qatar SC

31 Aralık 2022 yılında Fortaleza

Matheus Jussa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Jussa şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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