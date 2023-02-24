Matheus Leoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Leoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Leoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Leoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Leoni 20 Eylül 1991 tarihinde Porto Velho şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Izidorio Leoni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Leoni Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marquesagency yapmaktadır. Matheus Leoni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matheus Leoni'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Leoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Leoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Leoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Leoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Mäder

3 Mayıs 2012 yılında SW Rehden II

1 Temmuz 2012 yılında BSV Rehden

1 Ekim 2012 yılında Salgueiro

1 Ocak 2014 yılında Guarany-CE

1 Ocak 2015 yılında Conquista-BA

1 Mayıs 2015 yılında Caxias-RS

2 Ekim 2015 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2016 yılında Luverdense

31 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

23 Ağustos 2016 yılında Neuchâtel Xamax

4 Temmuz 2017 yılında Beroe

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2019 yılında Arda Kardzhali

18 Ocak 2021 yılında Kisvárda

Matheus Leoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Leoni şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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