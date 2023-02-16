Matheus Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Lima 23 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Marques de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Lima Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Lima, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Lima'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Matheus Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Académica A23

22 Temmuz 2020 yılında Coimbra-MG

1 Ekim 2020 yılında Democrata-MG

16 Kasım 2020 yılında Coimbra-MG

1 Temmuz 2021 yılında Villa Nova AC

4 Ekim 2021 yılında Coimbra-MG

17 Ocak 2022 yılında Villa Nova AC

1 Mayıs 2022 yılında Coimbra-MG

4 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Matheus Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Lima şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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