Matheus Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matheus Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matheus Machado 13 Mart 2003 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Machado Ferreira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matheus Machado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Machado'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matheus Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matheus Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Nacio. (SP) U20
1 Temmuz 2022 yılında Khor Fakkan
17 Ocak 2023 yılında Cherno More
Matheus Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matheus Machado şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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