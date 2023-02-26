Matheus Marcondele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Marcondele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Marcondele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Marcondele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Marcondele 27 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus de Souza Marcondele şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Marcondele Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X-Gen Sports Management yapmaktadır. Matheus Marcondele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Marcondele'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Marcondele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Marcondele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Marcondele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Marcondele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2019 yılında Ponte Preta

10 Ocak 2020 yılında GO Audax

7 Ocak 2022 yılında Hegelmann

1 Ocak 2023 yılında FC Gagra

Matheus Marcondele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Marcondele şuan FC Gagra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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