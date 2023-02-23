Matheus Mascarenhas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Mascarenhas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Mascarenhas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Mascarenhas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Mascarenhas 27 Temmuz 1998 tarihinde São João de Meriti şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Mascarenhas dos Santos Raimundo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Mascarenhas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Mascarenhas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Mascarenhas'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Mascarenhas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Mascarenhas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Mascarenhas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Mascarenhas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Botafogo-SP

6 Nisan 2018 yılında Fluminense

16 Nisan 2018 yılında Atlético-GO

30 Kasım 2018 yılında Fluminense

31 Ocak 2020 yılında Vit. Guimarães

18 Mayıs 2021 yılında Fluminense

19 Ağustos 2021 yılında Sampaio Corrêa

30 Kasım 2021 yılında Fluminense

10 Mart 2022 yılında Confiança-SE

4 Ocak 2023 yılında FC U Craiova

Matheus Mascarenhas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Mascarenhas şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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