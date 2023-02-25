Matheus Moresche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Moresche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Moresche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Moresche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Moresche 24 Haziran 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Celestino Moresche Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Moresche Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Entourage Sports yapmaktadır. Matheus Moresche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 30 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Matheus Moresche'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Moresche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moreschejr/

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Matheus Moresche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Moresche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Matheus Moresche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Moresche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ekim 2019 yılında Avaí FC B

1 Ocak 2020 yılında Vasco da Gama

2 Ocak 2020 yılında Riga

8 Temmuz 2020 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2020 yılında Riga

20 Şubat 2021 yılında Geylang

30 Ekim 2021 yılında Central Coast

Matheus Moresche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Moresche şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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