Matheus Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Nascimento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Nascimento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Nascimento 3 Mart 2004 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Nascimento de Paula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Nascimento Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Nascimento, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matheus Nascimento'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matheus Nascimento Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/m.nascimento_09/

Matheus Nascimento Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Nascimento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Nascimento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Nascimento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Botafogo

Matheus Nascimento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Nascimento şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Matheus Nascimento Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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