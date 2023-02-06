Matheus Pagliarini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Pagliarini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Pagliarini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Pagliarini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Pagliarini 17 Nisan 2001 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Sieben Pagliarini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Pagliarini Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Pagliarini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Azuriz Futebol Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Azuriz Futebol Clube (PR) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Pagliarini'nin Azuriz Futebol Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Pagliarini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Pagliarini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Matheus Pagliarini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Pagliarini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Haziran 2021 yılında EC Juventude B

31 Aralık 2021 yılında Grêmio U20

1 Ocak 2022 yılında Camboriú-SC

1 Mayıs 2022 yılında Grêmio B

5 Mayıs 2022 yılında Azuriz FC

15 Ağu 2022 yılında Grêmio B

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

10 Ocak 2023 yılında Azuriz FC

Matheus Pagliarini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Pagliarini şuan Azuriz Futebol Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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