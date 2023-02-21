Matheus Peixoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Peixoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Peixoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Peixoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Peixoto 16 Kasım 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Vieira Campos Peixoto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Peixoto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Matheus Peixoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matheus Peixoto'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Matheus Peixoto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matheuspeixoto9/

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Matheus Peixoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Peixoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Peixoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Peixoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında EC Bahia U20

1 Temmuz 2016 yılında Fluminense-BA

31 Aralık 2016 yılında EC Bahia U20

7 Temmuz 2017 yılında Bragantino

4 Eylül 2018 yılında Sport Recife

31 Aralık 2018 yılında Bragantino

13 Ağustos 2020 yılında Ponte Preta

31 Ocak 2021 yılında RB Bragantino

26 Şubat 2021 yılında Juventude

30 Mayıs 2021 yılında RB Bragantino

1 Haziran 2021 yılında Juventude

30 Temmuz 2021 yılında RB Bragantino

31 Temmuz 2021 yılında Metalist

15 Mart 2022 yılında Ceará SC

31 Aralık 2022 yılında Metalist

Matheus Peixoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Peixoto şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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