Matheus Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Pereira 25 Şubat 1998 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Pereira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Pereira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Matheus Pereira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Pereira'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matheus Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matheuspereira_98/

http://www.facebook.com/jogadormatheuspereira/

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Matheus Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Corinthians U20

1 Ocak 2015 yılında Corinthians

1 Temmuz 2016 yılında Empoli

31 Ocak 2017 yılında Juventus U19

30 Haziran 2017 yılında Empoli

28 Ağu 2017 yılında Juventus

31 Ağu 2017 yılında G. Bordeaux

31 Ocak 2018 yılında Juventus

9 Şubat 2018 yılında Paraná

30 Haziran 2018 yılında Juventus

1 Temmuz 2018 yılında Juventus U23

29 Ağu 2019 yılında Dijon

24 Ocak 2020 yılında Juventus U23

25 Ocak 2020 yılında Barcelona B

3 Ağu 2020 yılında Juventus U23

4 Ağu 2020 yılında Barcelona B

12 Temmuz 2022 yılında Eibar

Matheus Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Pereira şuan Eibar takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matheus Pereira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Corinthians (2009–2015)

Brezilya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 30 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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