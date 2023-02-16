Matheus Phillipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Phillipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matheus Phillipe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matheus Phillipe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matheus Phillipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Phillipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Phillipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Phillipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Phillipe 10 Şubat 1995 tarihinde Três Marias şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Phillipe Coutinho Gomes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Phillipe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Phillipe, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Phillipe'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Phillipeboyu ve yaşı kaç

Matheus Phillipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Phillipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Matheus Phillipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Phillipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2017 yılında Fluminense

3 Ocak 2018 yılında Ipatinga FC

27 Şubat 2018 yılında Macaé

29 Ocak 2019 yılında América FC (TO)

20 Mayıs 2019 yılında Serra Macaense

26 Ekim 2020 yılında Gonçalo-RJ

20 Ocak 2021 yılında Olaria AC

28 Eylül 2022 yılında CS Sergipe-SE

Matheus Phillipe kimdir

Matheus Phillipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Phillipe şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Matheus Phillipe nereli

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