Matheus Porto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Porto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Porto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Porto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Porto 25 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Porto Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Porto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Porto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına - tarihinde katılmıştır. Matheus Porto'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Porto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Porto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Porto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Porto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Haziran 2020 yılında Vila Nova

25 Şubat 2021 yılında Anápolis-GO

25 Mayıs 2021 yılında Vila Nova

7 Temmuz 2021 yılında Internacional

8 Eylül 2021 yılında Vila Nova

13 Ekim 2021 yılında Goiatuba-GO

31 Aralık 2021 yılında Vila Nova FC

21 Ocak 2022 yılında Operário-MT

4 Mart 2022 yılında Vila Nova FC

5 Nisan 2022 yılında Toledo EC

3 Haziran 2022 yılında Vila Nova FC

5 Ağu 2022 yılında Aparecida

31 Aralık 2022 yılında Vila Nova FC

Matheus Porto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Porto şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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