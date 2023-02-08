Matheus Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Ribeiro 23 Şubat 1993 tarihinde Erechim şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Ribeiro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Matheus Ribeiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Ribeiro'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Ribeiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matheribe/

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Matheus Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Matheus Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Atlético-PR B

1 Kasım 2015 yılında Atlético-PR

10 Şubat 2016 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2017 yılında Santos FC

12 Ocak 2018 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2018 yılında Santos FC

4 Temmuz 2018 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2018 yılında Santos FC

13 Ocak 2020 yılında Chapecoense

6 Kasım 2020 yılında Santos FC

7 Kasım 2020 yılında Chapecoense

4 Ocak 2022 yılında Avaí FC

5 Ağu 2022 yılında Vasco da Gama

10 Ocak 2023 yılında CRB

30 Nisan 2023 yılında Vasco da Gama

Matheus Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Ribeiro şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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