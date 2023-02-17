Matheus Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Ribeiro 20 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus de Moraes Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Ribeiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Ribeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Ribeiro'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Matheus Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2021 yılında Goiás EC

11 Haziran 2021 yılında América-RN

30 Ağu 2021 yılında Goiás EC

31 Ağu 2021 yılında Votuporanguense

11 Ekim 2021 yılında Goiás EC

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2022 yılında AA Francana

1 Ocak 2023 yılında Fluminense-PI

Matheus Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Ribeiro şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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