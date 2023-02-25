Matheus Saldanha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Saldanha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Saldanha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Saldanha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Saldanha 18 Ağustos 1999 tarihinde Uberaba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Bonifacio Saldanha Marinho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Saldanha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOUZA GUTEMBERG yapmaktadır. Matheus Saldanha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Saldanha'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Saldanha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Saldanha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Saldanha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Saldanha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2018 yılında EC Bahia U20

1 Ocak 2020 yılında EC Bahia

1 Şubat 2021 yılında JEF Utd. Chiba

31 Aralık 2021 yılında EC Bahia

9 Ocak 2022 yılında JEF Utd. Chiba

3 Ağustos 2022 yılında CD Rongcheng

31 Aralık 2022 yılında JEF Utd. Chiba

26 Ocak 2023 yılında Neftçi Baku

31 Aralık 2023 yılında JEF Utd. Chiba

Matheus Saldanha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Saldanha şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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