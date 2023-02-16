Matheus Sales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Sales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Sales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Sales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Sales 13 Mayıs 1995 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Sales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Sales Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Matheus Sales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Sales'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Sales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Sales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matheus Sales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Sales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2015 yılında Palmeiras

16 Ocak 2017 yılında EC Bahia

31 Aralık 2017 yılında Palmeiras

1 Ocak 2018 yılında América-MG

5 Nisan 2018 yılında Palmeiras

10 Nisan 2018 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2018 yılında Palmeiras

22 Ocak 2019 yılında Novorizontino

22 Nisan 2019 yılında Palmeiras

2 Mayıs 2019 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2020 yılında Palmeiras

8 Ocak 2021 yılında Coritiba FC

12 Nisan 2022 yılında Goiás EC

31 Aralık 2022 yılında Coritiba FC

3 Şubat 2023 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2023 yılında Coritiba FC

Matheus Sales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Sales şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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