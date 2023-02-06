Matheus Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Santos 29 Temmuz 1998 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Santos Soares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Santos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Soccer yapmaktadır. Matheus Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 19 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Santos'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matheus Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Haziran 2019 yılında Santo André

30 Kasım 2019 yılında América-MG U20

27 Ocak 2020 yılında Rio Claro FC

24 Temmuz 2020 yılında América-MG U20

16 Eylül 2020 yılında Nacional (MG)

4 Haziran 2021 yılında Patrocinense-MG

8 Eylül 2021 yılında Veranópolis-RS

7 Ocak 2022 yılında Ypiranga-RS

19 Nisan 2022 yılında Goiás EC

Matheus Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Santos şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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