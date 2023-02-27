Matheus Savio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Savio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matheus Savio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matheus Savio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matheus Savio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Savio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matheus Savio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Savio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Savio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Savio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Savio 15 Nisan 1997 tarihinde Brodowski (SP) şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Savio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Savio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magnitude Sports & Entertainment Group yapmaktadır. Matheus Savio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Matheus Savio'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Matheus Savio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matheus_savio/

Matheus Savio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Savio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Savio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Savio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2014 yılında Flamengo U20

1 Ocak 2016 yılında Flamengo B

1 Ocak 2017 yılında Flamengo

18 Ocak 2018 yılında Estoril Praia

4 Haziran 2018 yılında Flamengo

1 Ocak 2019 yılında CSA

30 Haziran 2019 yılında Flamengo

3 Temmuz 2019 yılında Kashiwa Reysol

31 Aralık 2019 yılında Flamengo

4 Ocak 2020 yılında Kashiwa Reysol

Matheus Savio kimdir

Matheus Savio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Savio şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Desportivo Brasil (2012–03.2014)
Clube de Regatas do Flamengo (03.2014–2016)

Matheus Savio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Matheus Savio nereli

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