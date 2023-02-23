Matheus Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Silva 3 Ekim 1997 tarihinde Marituba (PA) şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus de Barros da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Silva Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Matheus Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Silva'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matheus Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Aralık 2017 yılında Paysandu SC

1 Ocak 2019 yılında EC Bahia

18 Temmuz 2019 yılında Farense

30 Haziran 2020 yılında EC Bahia

27 Ağustos 2020 yılında Moreirense

6 Temmuz 2022 yılında Lok. Plovdiv

Matheus Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Silva şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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