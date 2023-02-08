Matheus Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Souza 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Henrique de Souza de Carvalho şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Souza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTS BRASIL yapmaktadır. Matheus Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Matheus Souza'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Matheus Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matheus Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Guarani

7 Nisan 2022 yılında Confiança-SE

19 Temmuz 2022 yılında Guarani

22 Temmuz 2022 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2022 yılında Guarani

Matheus Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Souza şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.