Matheus Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matheus Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matheus Teixeira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matheus Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Teixeira

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Teixeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Teixeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Teixeira 8 Mart 1999 tarihinde José Bonifácio-SP şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Henrique Teixeira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Teixeira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGON yapmaktadır. Matheus Teixeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oita Trinita futbol takımında oynamaktadır. Oita Trinita takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Teixeira'nin Oita Trinita ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Matheus Teixeira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/teixxeira99/

Matheus Teixeiraboyu ve yaşı kaç

Matheus Teixeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Teixeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Teixeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Teixeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras U20

30 Temmuz 2019 yılında EC Bahia B

1 Şubat 2021 yılında EC Bahia

1 Şubat 2023 yılında Oita Trinita

31 Ocak 2024 yılında EC Bahia

Matheus Teixeira kimdir

Matheus Teixeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Teixeira şuan Oita Trinita takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Matheus Teixeira nereli

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