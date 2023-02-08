Matheus Trindade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Trindade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matheus Trindade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matheus Trindade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matheus Trindade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Trindade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Trindade

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Trindade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Trindade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Trindade 5 Mart 1996 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Trindade Gonçalves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Trindade Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Trindade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 15 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Matheus Trindade'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Trindadeboyu ve yaşı kaç

Matheus Trindade Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Trindade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Matheus Trindade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Trindade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Flamengo U20

1 Mart 2015 yılında Audax-RJ U20

1 Haziran 2015 yılında Flamengo B

1 Ocak 2016 yılında Flamengo

1 Eylül 2016 yılında FC Goa

22 Aralık 2016 yılında Ceará SC

31 Aralık 2016 yılında Flamengo

30 Mart 2017 yılında Flamengo

16 Mayıs 2017 yılında GO Audax

31 Ağu 2017 yılında Flamengo

1 Eylül 2017 yılında Jamshedpur FC

31 Mart 2018 yılında Flamengo

3 Ağu 2018 yılında Atlético-GO

1 Aralık 2018 yılında Flamengo

15 Ocak 2019 yılında Tombense

19 Eylül 2019 yılında Joinville-SC

7 Ağu 2020 yılında Tombense

10 Ağu 2020 yılında Náutico

30 Kasım 2021 yılında Tombense

20 Ocak 2022 yılında Brusque-SC

31 Aralık 2022 yılında Tombense

Matheus Trindade kimdir

Matheus Trindade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Trindade şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matheus Trindade nereli

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