Matheus Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Vargas 18 Haziran 1996 tarihinde Sinop şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Vargas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini C.R yapmaktadır. Matheus Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Vargas'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matheus Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında Corinthians B

24 Haziran 2015 yılında Corinthians

31 Ocak 2016 yılında GO Audax

20 Mayıs 2016 yılında Oeste FC-SP

30 Kasım 2016 yılında GO Audax

4 Temmuz 2017 yılında AOK Kerkyra

30 Haziran 2018 yılında GO Audax

6 Eylül 2018 yılında Ponte Preta

11 Eylül 2019 yılında GO Audax

13 Eylül 2019 yılında Fortaleza

1 Ocak 2020 yılında Atlético-GO

28 Şubat 2021 yılında Fortaleza

1 Ocak 2023 yılında Sport Recife

Matheus Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Vargas şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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