Matheus Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Vieira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Vieira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Vieira 7 Ağu 1998 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsviçre,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Henrique Vieira do Sacramento şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Vieira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WX SPORTS ADVISORY yapmaktadır. Matheus Vieira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matheus Vieira'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Vieira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Vieira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matheus Vieira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Vieira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Signal FC

1 Ağu 2017 yılında Perly-Certoux

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

5 Ağu 2018 yılında CS Chênois

1 Temmuz 2019 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2020 yılında Etoile Carouge

Matheus Vieira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Vieira şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.