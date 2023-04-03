Matheus Yudi Kuwamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Yudi Kuwamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Yudi Kuwamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matheus Yudi Kuwamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matheus Yudi Kuwamoto 10 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da 桑本 ユウジ şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matheus Yudi Kuwamoto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Yudi Kuwamoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Matheus Yudi Kuwamoto'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matheus Yudi Kuwamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matheus Yudi Kuwamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matheus Yudi Kuwamoto şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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