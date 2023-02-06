Matheusinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheusinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheusinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheusinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheusinho 11 Şubat 1998 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Leonardo Sales Cardoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheusinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Soccer yapmaktadır. Matheusinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matheusinho'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matheusinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheusinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheusinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheusinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında América-MG

18 Eylül 2020 yılında B. Jerusalem

13 Eylül 2021 yılında FC Ashdod

24 Ocak 2022 yılında B. Jerusalem

9 Şubat 2022 yılında América-MG

Matheusinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheusinho şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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