Matheusinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheusinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheusinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheusinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheusinho 7 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus da Silva Duarte şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheusinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheusinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheusinho'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheusinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheusinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matheusinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheusinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2021 yılında Moto Club MA

13 Eylül 2021 yılında Tuntum (MA)

19 Ocak 2022 yılında Sampaio Corrêa

19 Ocak 2023 yılında Cuiabá-MT

Matheusinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheusinho şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.