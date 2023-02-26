Mathew Abayase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathew Abayase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathew Abayase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathew Abayase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathew Abayase 25 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathew Abayase Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Mathew Abayase'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathew Abayase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathew Abayase isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathew Abayase Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathew Abayase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathew Abayase şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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