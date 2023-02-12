Mathew Anim Cudjoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathew Anim Cudjoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathew Anim Cudjoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathew Anim Cudjoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathew Anim Cudjoe 11 Kasım 2003 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathew Anim Cudjoe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Star Sports Management yapmaktadır. Mathew Anim Cudjoe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 17 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Mathew Anim Cudjoe'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathew Anim Cudjoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathew Anim Cudjoe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathew Anim Cudjoe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathew Anim Cudjoe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Y. Apostles FC

17 Aralık 2019 yılında Asante Kotoko

30 Haziran 2020 yılında Y. Apostles FC

31 Ekim 2020 yılında Legon Cities FC

31 Temmuz 2021 yılında Y. Apostles FC

1 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

17 Kasım 2021 yılında Dundee United

Mathew Anim Cudjoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathew Anim Cudjoe şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathew Anim Cudjoe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Great Somas SA (-2018), Young Apostles FC (2018-2019)

Gana U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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