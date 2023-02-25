Mathew Leckie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathew Leckie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathew Leckie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathew Leckie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathew Leckie 4 Şubat 1991 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Mathew Allan Leckie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathew Leckie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JB Sports2Business GmbH yapmaktadır. Mathew Leckie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathew Leckie'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathew Leckie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lecks.7/

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Mathew Leckie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathew Leckie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mathew Leckie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathew Leckie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bulleen Lions

1 Temmuz 2009 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2011 yılında Gladbach

1 Temmuz 2012 yılında FSV Frankfurt

30 Haziran 2013 yılında Gladbach

1 Temmuz 2013 yılında FSV Frankfurt

1 Temmuz 2014 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2017 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2021 yılında Melbourne City

Mathew Leckie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathew Leckie şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mathew Leckie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 77 maçta 14 gol atmıştır.

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