Mathias Ahlblad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Ahlblad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Ahlblad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathias Ahlblad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mathias Ahlblad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Ahlblad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Ahlblad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Ahlblad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Ahlblad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Ahlblad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Ahlblad 18 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Ahlblad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Ahlblad'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Ahlblad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Ahlblad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mathias Ahlblad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Ahlblad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında FC Honka

Mathias Ahlblad kimdir

Mathias Ahlblad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Ahlblad şuan FC Honka takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Mathias Ahlblad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mathias Ahlblad nereli

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