Mathias Andreasen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Andreasen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Andreasen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Andreasen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Andreasen 8 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Andreasen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Andreasen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mathias Andreasen'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Andreasen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Andreasen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Andreasen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Andreasen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2022 yılında Hvidovre IF II

1 Ocak 2023 yılında Hvidovre

Mathias Andreasen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Andreasen şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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