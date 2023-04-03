Mathias Bakken Myklebust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Bakken Myklebust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Bakken Myklebust adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mathias Bakken Myklebust Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mathias Bakken Myklebust 14 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mathias Bakken Myklebust Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Haugesund II futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund II takımına - tarihinde katılmıştır. Mathias Bakken Myklebust'nin FK Haugesund II ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Mathias Bakken Myklebust Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mathias Bakken Myklebust Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mathias Bakken Myklebust şuan FK Haugesund II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Mathias Bakken Myklebust Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Norveç U17 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
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