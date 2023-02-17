Mathias Brems kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Brems Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Brems adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Brems Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Brems 13 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Brems Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Brems Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Mathias Brems, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Brems'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathias Brems Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Brems isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Brems Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Brems futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2021 yılında Odense BK

5 Temmuz 2022 yılında FC Helsingör

Mathias Brems Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Brems şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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