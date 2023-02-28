Mathias Carpio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Carpio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Carpio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Carpio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Carpio 15 Kasım 2002 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Mathías Petter Carpio Ferro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Carpio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Carpio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mathias Carpio'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Carpio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mathias_c_f_02/

http://www.facebook.com/mathias.carpioferro.5

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Mathias Carpio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Carpio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mathias Carpio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Carpio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Universitario

25 Temmuz 2021 yılında Cienciano

Mathias Carpio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Carpio şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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